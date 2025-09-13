Peso Pluma toma a Martinoli como inspiración y deja un mensaje a sus rivales

El cantante mexicano Peso Pluma se ha mostrado activo en sus redes sociales de manera reciente, esta vez con un mensaje 'extraño' a través de su cuenta de Instagram, en el cual se puede ver a uno de los narradores más famosos de México desde hace algunos años, Christian Martinoli.

Peso Pluma se expresó en redes sociales | IG: @pesopluma

El intenso mensaje al estilo Martinoli

El polémico mensaje de Hasan Kabande fue tomado de una de las transmisiones de Christian Martinoli y Luis García para el reciente Verano de Copas, en el cual, David Faitelson criticó el trabajo de los miembros de TV Azteca a través de YouTube, mostrándose en completo desacuerdo con ese tipo de contenido.

Ante esto, el principal narrador de la cadena del Ajusco respondió en el medio de uno de sus relatos: "Cuando quieran les doy una pinc** repasada el día que se me antoje, esto es porque se me antoja. Me pongo serio y los hago mier**".

Lo de peso pluma fronteando q es

La puta cabra a vuelto 🔥🐐 pic.twitter.com/nsMHbeQjsH — Regina ツ (@auronchair34) September 10, 2025

Ahora, este fragmento fue utilizado por la Doble P, enviando un mensaje a sus detractores, generando que sus fans respondan en redes sociales, argumentando que "la cabra está de vuelta".

Peso Pluma y amor por el deporte

Es bien sabido que Hasan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma es un fiel aficionado del Atlas, estando presente incluso en distintas ocasiones en el Estadio Jalisco, una de las más importantes, en el proceso del bicampeonato del equipo rojinegro.

Martinoli participando en una dinámica con TV Azteca | Imago7

Otra de las apariciones más famosas del artista fue en la transmisión de TUDN para la Final del Clausura 2025, en donde explicó que estuvo ahí para apoyar a Toluca, pero no porque haya cambiado de equipo, sino porque dos de sus amigos juegan ahí: Alexis Vega y Jesús 'Canelo' Angulo.