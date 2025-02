¡Gran quarterback, mejor papá! Pat Mahomes celebró el cumpleaños de su hija

Patrick Mahomes reapareció en el ojo público. La dolorosa derrota en el Super Bowl LIX, ante Eagles, dejó un sabor amargo en el talentoso mariscal de campo; siendo este uno de los peores partidos de su carrera.

Ante todo, el quarterback de los Chiefs, ya piensa en la siguiente campaña, pero antes, tiene que pensar en algo de más importancia, su familia.

Mahomes y Wilson | AP|

En redes sociales, su esposa, Brittany Mahomes, compartió un par de videos de cómo festejan el cumpleaños de su hija, Sterling Skye Mahomes. La pequeñita cumplió cuatro años y estuvo acompañada de sus padres, amigos y personajes favoritos.

En dichos videos, se puede ver a Pat Mahomes jugando y conviviendo con su hija. El mariscal de campo de los Jefes no solo es un gran jugador de futbol americano, sino también es un gran padre.

Brittany Mahomes shares adorable dad moments of Patrick Mahomes from daughter Sterling’s 4th birthday celebration! 🎉💖



Source: Via IG/ @BrittanyLynne pic.twitter.com/6Jhs9ZSB9T

— PopStrom (@PStrom50480) February 23, 2025