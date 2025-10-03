¡Insólito! Ángel Correa tuvo encuentro con un oso

No cabe duda de que la Liga MX está en uno de sus mejores momentos, pues la incorporación de varios futbolistas de talla mundial hicieron que los ojos del mundo apunten hacia tierras aztecas. Uno de los principales fichajes del verano fue el del campeón del mundo, Ángel Correa, ahora es jugador de Tigres y que recientemente vivió un momento extraño.

Correa en la Liga MX | IMAGO7

Visita inesperada

A través de las redes sociales, la esposa del ex jugador del Atlético de Madrid, compartió un particular encuentro que tuvo en las inmediaciones de su hogar. En el video compartido por el jugador, se aprecia que caminando por las calles se topó con nada más y nada menos que con un oso.

En el video, se aprecia a Correa cargando a su hijo mientras se acercan lentamente, sin embargo, al percatarse de que el animal caminaba hacia él, este retrocedió entre risas, en un momento que quedó captado para la posteridad.

La esposa de Ángel Correa subió este video a Instagram...



¡Se toparon con un oso a unos cuantos metros! pic.twitter.com/Zhk4gKYXCD — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) October 3, 2025

Avistamientos salvajes

Esta no es la primera vez que un futbolista de alguno de los equipos regiomontanos vive una situación así, pues en años pasados (especialmente durante la pandemia), múltiples jugadores con vivienda en las zonas exclusivas de Monterrey, grabaron a familias de osos ingresando a sus residencias, incluso hubo un caso en el que una pareja de esta especie, se dio un ‘baño’ en una alberca, por lo que es común ver estas imágenes en el norte del país.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo es el presente de Correa en Tigres?

Actualmente, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, no solo es uno de los fichajes más importantes en la Liga MX, sino que también vive un gran momento y es actualmente uno de los mejores jugadores del Apertura 2025.

Con Tigres, Correa suma 11 partidos jugados, en los que ya colaboró con nueve goles y una asistencias, por lo que su valor en el campo con los Universitarios se respalda por sí mismo como una pieza fundamental del cuadro titular de Guido Pizarro.

Correa en Tigres | IMAGO7

¿Qué sigue para Tigres y Correa?

La U de Nuevo León actualmente se encuentra en la quinta posición de la Tabla General de la Liga MX, con 22 puntos y su próximo encuentro será ante la Máquina del Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2025.

Posterior al duelo contra la Máquina, los Tigres tomarán un descanso junto con el resto de los equipos, esto debido a la Fecha FIFA de octubre, siendo una de las últimas de cara al Mundial del 2026.

Equipo de Tigres | IMAGO7