John Cena comparó una escena con Vin Diesel con el encare entre The Rock y Hulk Hogan

En marzo de 2002 el Skydome de Toronto, Canadá ,vivió uno de los más icónicos en la historia del wrestling. The Rock y Hulk Hogan se quedaron congelados en el centro del ring mientras los miles de aficionados no paraban de alentar. Anonadados ante tal fenómeno, las superestrellas no pudieron hacer más, el objetivo de la rivalidad estaba cumplido, el desenlace pasó a segundo término.

En momentos como este pensaba John Cena cuando le dio vida a Jacob Toretto, el hermano menor de Dominic en la cinta Rápido y Furioso 9. El momento clave de la película es precisamente ese careo entre hermanos, tras años de no haberse visto los rostros. El 16 veces campeón del mundo en la WWE, no deja de pensar en su antiguo oficio y logró encontrar similitudes entre ambos eventos.

“El frente a frente con Dominik Toretto realmente fue como un momento de Wrestlemania en el que los dos protagonistas se paran uno frente al otro, realmente fue algo muy emocionante y esa chispa (sobre el wrestling) no se ha perdido en mí”, dijo Cena en entrevista con RÉCORD. Para los seguidores de la franquicia fue un momento de descubrimiento que jamás esperaron y es que en ningún momento se había dado pista de que existiera un hermano de sangre para Dom y mucho menos que fuera el luchador quien le diera vida.

Aquella noche en Wrestlemania X8 quedó en la memoria de todos los aficionados al deporte espectáculo. Este mismo impacto ha tenido el hecho de que Dominic y Jacob se encontraran después de tantos años en una situación sumamente compleja, considerando el arraigo familiar que tiene el protagonista y las intenciones de su contraparte, su hermano menor.

