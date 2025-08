Marc Crosas y Damián Zamogilny responden a David Faitelson y lo tachan de hipócrita

Cada semana, David Faitelson entra en una nueva polémica, ya sea por redes sociales o en algún programa de TUDN. Ahora, el comentarista volvió a estar en el ojo del huracán tras revelar el contrato en Cruz Azul del delantero, Giorgos Giakoumakis, cosa que no cayó bien en La Noria ni en diversos aficionados.

Tras la polémica que generó dicho reportaje, el comunicador se mostró molesto y habló por medio de sus redes sociales para criticar en especial a los exjugadores que se desempeñan en los medios de comunicación. David tachó a los exfutbolistas como parte de la corrupción en el futbol mexicano y los denominó como: "periodistas de pacotilla".

Ante estas fuertes declaraciones, dos de sus compañeros de trabajo en la televisora de Chapultepec decidieron responder. Marc Crosas y Damián 'Ruso' Zamogilny no se guardaron nada y le recordaron a Faitelson sus diversos errores como comunicador, tanto fue el enojo que Crosas lo llamó "hipócrita".

¿Qué respondieron Zamogilny y Crosas?

El más directo fue el catalán, quien respondió sin pelos en la lengua y tachó al periodista de hipócrita. "David, lo que se pone en duda no es solo tu información, sino tu honorabilidad. Eres ese ser capaz de señalar a un jugador por golpeador, pero si se trata de tu amigo no lo harás jamás. Es esa hipocresía y doble rasero que aplican según tus intereses lo que realmente incómoda".

Por su parte, el argentino se encaró a Faitelson y le dijo que no tiene sentido común. "Te filtraron un contrato con cifras importantes y le agregas música de suspenso. Das risa. No probaste absolutamente nada. Giakoumakis fue un mal refuerzo pero no era necesario hacer un circo con el contrato. En La MLS el griego ganaba USD 2,250,000 anuales, ¿tú crees que iba a venir por menos? ¿Pensabas que le iban a hacer un contrato de 1 año? Solo un poquito de sentido común se necesitaba".

