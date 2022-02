Maromero Páez: El día que terminó en el cuarto de JC Chávez por broma de Macho Camacho

Las bromas jamás faltaron en el gremio boxístico mexicano de la década de los 90. Así lo dejó ver Jorge ‘Maromero’ Páez, quien contó una curiosa anécdota la que terminó en el cuarto de hotel del mismísimo Julio César Chávez.

El oriundo de Mexicali recordó cuando se encontraba de fiesta con Macho Camacho en Las Vegas tras una velada de boxeo, y este le ofreció llevarlo a una fiesta privada en una de las habitaciones del hotel. Lo que Páez no sabía, era que terminaría en el cuarto de La Leyenda.

“Me dice el Macho Camacho: ‘Vamos al cuarto, hay una fiesta con gente de boxeo’, y le digo ‘bueno vamos’. Subimos a donde me dijo, abrió la puerta, me aventó y cerró la puerta. Estaba todo oscuro y le dije ‘¡qué onda aquí!’ Creí que era algo privado pero me engañó”, recordó el Maromero Páez para el podcast de Terrible Morales, ‘Un Round Más’.

“Como puedo me muevo en el cuarto, prendo la luz y aparece Chávez. Me dice ‘qué onda Maromero, tú qué madres haces aquí’. En ese tiempo yo traía un desorden y llevaba dos botellas de alcohol grandototas en la mano. Y dije: ‘Creí que era el cuarto del Macho Camacho, fue él quien me metió aquí, pero ya me voy’”, apuntó entre risas el expugilista.

