¡Oficial! Alberto del Río ‘El Patrón’ cambia la lucha libre por el box

Alberto del Río ‘El Patrón’ cambia la lucha libre por el box, el exluchador de la WWE emergerá con los guantes sobre el ring enfrentando a Chuy Almada el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Así lo confirmó Ring Royale.

El oriundo de San Luis Potosí tendrá su primera pelea boxística, pero puede presumir tener un historial positivo en MMA (Artes Marciales Mixtas) en donde contabiliza nueve victorias y seis derrotas en 15 peleas realizadas.

Alberto del Río l PrideOfMexico

Oponente ya mandó mensaje

Chuy Almada su próximo oponente ya lanzó su mensaje a través de su cuenta de X asegurando que la pelea no terminará sin nocaut: “Genteee!!! Ya es oficial, se hizo la pelea!!! El 15 de marzo me subo al ring en la Arena Monterrey contra Alberto del Río, El Patrón!!!.”

“Duelo de peso completo, arriba de 100 kilos los dos, sin excusas, sin ventajas!!! Esta pelea no es para ir a decisión, aquí va a haber KO”, termina rematando el entrenador que se ha convertido en una celebridad en redes sociales.

WWE l PrideOfMexico

¿Cómo terminó su paso por La Granja VIP?

Alberto del Río conocido como 'El Patrón', concluyó su participación en La Granja VIP en el sexto lugar, quedándose a un paso de avanzar a la gran final del reality, en una etapa decisiva marcada por la presión, las estrategias y el desgaste físico y emocional de los concursantes.

Durante el reality show, Del Río destacó en pruebas de fuerza y resistencia, en la que mostró sus dotes de deportista dentro de la granja; sin embargo, terminó por sentenciarse en el aspecto social, y su convivencia con los demás integrantes.

Luchador entre los famosos l PrideOfMexico

La eliminación del luchador mexicano se dio en una semana clave, cuando los errores eran prácticamente el aniquilador para los participantes y fue precisamente que terminó por abandonar la granja como sexto lugar en la competición de TV Azteca.

Tras esa pausa en su carrera como luchador, Alberto del Río vuelve al ring pero de cuatro cuerdas para hacer su debut con los guantes ante un desafiante Chuy Almada que tiene encantados a sus seguidores y con el apoyo intacto para salir triunfante de la Arena Monterrey.