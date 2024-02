Pablo Viruega: 'En las últimas semanas las 'swifties' me han querido mucho'

Tras un error cometido al aire al cuestionar los conocimientos de la cantante Taylor Swift sobre futbol americano, Pablo Viruega, comentarista y narrador de ESPN, reconoció la falla y aprendió que la intérprete es un movimiento mundial que lo alcanzó en redes sociales.

"A mí no me molesta que salga en las transmisiones. La verdad a mí no me incomoda ni nada, porque además sale muy poco en las transmisiones", comentó Viruega en charla con RÉCORD.

Sin embargo, el comentarista de futbol americano sabe que la presencia de Swift en la NFL ha causado molestia en más de un fanático, pues ha robado los reflectores del mundo más allá de lo que pasa en el emparrillado.

"Son varias combinaciones. Primero, tenemos hoy en día una tremenda penetración y constante bombardeo de redes sociales, esto en el pasado no hubiera ocurrido. Es más, probablemente estarías más pendiente de cuándo va a aparecer, pero resulta que cuando ya va a empezar el partido, ya la viste desde que llegó, desde que salió, en dónde está.

"Probablemente, la gente que quiere ver el partido, cuando aparece en pantalla dicen: "bueno ya, si ella tiene su escenario", agregó.

Viruega siente que otro de los puntos claves es que los fanáticos son celosos de sus pasiones, y como nunca antes se había relacionado a la cantante con la NFL, ahora les genera molestia.

"Creo que el aficionado, no solamente del futbol americano, sino de todos los deportes, es muy celoso de su nicho, le cuesta trabajo que alguien más entre, alguien que sea desconocido. En este caso Taylor Swift nunca o poco se había interesado por la NFL, o al menos no la habíamos visto en partidos, probablemente porque tiene muchos compromisos, tiene conciertos que dar y no había tenido un novio de la NFL, o al menos no lo sabíamos", sentenció.

