Penta Zero Miedo visita su antigua primaria en Ecatepec y desata locura de los alumnos

Penta Zero Miedo está en México y no dudó en visitar su antigua escuela en Ecatepec, Estado de México. El luchador mexicano recordó sus mejores momentos en la primaria y los alumnos lo recibieron con una algarabía.

El famoso enmascarado de la WWE regresó a su casa el Colegio Solidaridad Nacional donde decenas de niños lo recibieron con unas gafas y una ovación “Zero Miedo”, “Zero Miedo” con la seña de la mano tan reconocida.

Primaria en Ecatepec l CAPTURA

A través de un video que circula en redes sociales, se puede apreciar la fanaticada y entrada del luchador en la plaza cívica para posteriormente regalar algunos autógrafos con su foto.

Cabe mencionar, que no es la primera vez que vuelve a su tierra natal, hace tan solo algunas semanas visitó el municipio que lo vio crecer para convivir con gente entre amigos y aficionados.

Penta desata locura l CAPTURA

Un mensaje de alegría

Tras la visita el luchador de la WWE mandó un mensaje a través de sus redes sociales: “Tuve la oportunidad de regresar a la primaria donde estudié de niño en Ecatepec a regalar un poco de alegría a los niños y compartir momentos únicos gracias al colegio Solidaridad Nacional”.

Próximo reto

Penta Zero Miedo ahora tendrá otro reto importante como luchador de la WWE y ese será salir avante de Money In The Bank donde estará compitiendo contra LA Knight, Andrade, Solo Sikoa, Seth Rollins y El Grande Americano.

Penta en Ecatepec l CAPTURA

