Periodista se tatúa imagen de Alexis Vega ‘con la chela’ tras el bicampeonato

Sophía Henríquez Avendaño, periodista mexicana, productora e integrante de Radio Fórmula, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras cumplir una promesa con el equipo de sus amores. La comunicadora decidió tatuarse la imagen de Alexis Vega tomando cerveza que se plasmó durante un partido ante el Atlético San Luis, disputado en el Estadio Alfonso Lastras.

La imagen tatuada l CAPTURA

El origen de esta historia se remonta a aquel encuentro, cuando Alexis Vega fue captado por las cámaras tomando cerveza en plena cancha, una imagen que se viralizó de inmediato tras recibir un vaso, aventado desde las tribunas, que terminó impactando al futbolista, generando polémica y múltiples reacciones.

En medio del debate, Sophía Henríquez utilizó sus redes sociales para lanzar su mensaje en las últimas horas: “Un día, Alexis Vega hizo esto en un partido. En ese momento supe que se sentía en casa, estaba en un lugar seguro donde ya no lo juzgarían. Prometí que si nos daba la 11 me tatuaría ese momento. Con él llegó la 11 y la 12, después de 15 años esperando. Hoy cumplí mi promesa”.

Promesa cumplida l CAPTURA

Evidencia del momento

Con el paso de los días, la imagen no solo se mantuvo vigente, sino que se convirtió en uno de los episodios más comentados, por lo que Henríquez decidió cumplir su palabra. A través de sus plataformas digitales, la productora de Radio Fórmula compartió el resultado del tatuaje, confirmando que había llevado la promesa hasta las últimas consecuencias.

El tatuaje, que replica fielmente la escena de Vega con el vaso en la mano, generó una oleada de reacciones entre seguidores, colegas y aficionados al futbol. Mientras algunos celebraron el gesto como una muestra de congruencia y sentido del humor, otros destacaron la singular forma en la que la periodista vinculó su pasión por el futbol con su presencia en redes.

Evidencia del momento l sophiahenriquez

¿Quién es Sophia Henríquez?

Sophía Henríquez Avendaño es conocida por su estilo directo, su cercanía con la audiencia y su constante interacción en plataformas digitales. Este episodio reforzó su imagen como una comunicadora auténtica, dispuesta a sostener sus opiniones más allá del debate virtual.

Desde Radio Fórmula, la periodista ha construido una trayectoria sólida en la cobertura deportiva y de actualidad, y este gesto personal no pasó desapercibido dentro del gremio. La historia del tatuaje trascendió el ámbito deportivo para instalarse como un fenómeno mediático y cultural.

Así, Sophía Henríquez cerró un capítulo que nació en la polémica de una tribuna y terminó grabado en la piel. Con ello, la periodista no solo cumplió una promesa hecha en redes sociales, sino que volvió a demostrar que, en la era digital, las historias del futbol pueden ir mucho más allá de la cancha.