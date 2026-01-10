Gabriel Milito explica salidas de Alan Pulido y Erick Gutiérrez: "hay jugadores que no toleran ser suplentes"

Gabriel Milito, director técnico de Chivas, explicó las razones que llevaron a las salidas de Alan Pulido y Erick Gutiérrez, asegurando que no todos los futbolistas logran adaptarse a un rol secundario y que la prioridad es mantener un grupo equilibrado y comprometido con el proyecto.

¿Qué dijo Gabriel Milito?

"Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega", explicó el estratega.

Milito explicó que la salida de algunos futbolistas obedeció a la intención de conformar un plantel balanceado y con mayor compromiso colectivo.

"Cuando el grupo es demasiado amplio, hay jugadores que ni siquiera son considerados para las convocatorias. Al principio puede no representar un problema, pero cuando esa situación se repite, termina afectando la dinámica del equipo. Prefiero contar con futbolistas que se sientan parte, apostando por la calidad antes que por la cantidad, en función de los objetivos que tenemos", señaló.

Milito, contento con sus Chivas

Para cerrar, el entrenador argentino resaltó el valor de la honestidad en el trato con los jugadores y manifestó su satisfacción con el grupo que se formó.

"Ser claro y transparente es fundamental. El jugador siempre quiere jugar, especialmente en una institución tan grande como Chivas, pero quedarse sin participación no beneficia a nadie. El futbolista necesita competir y sentirse importante. Desde el inicio fuimos claros y estoy muy conforme con el plantel que construimos", concluyó.