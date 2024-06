Ricardo La Volpe luce lentes de Feid tras inauguración de Copa América; David Faitelson se burla de él

Ricardo Antonio La Volpe, uno de los entrenadores más respetados en el futbol mexicano, sorprendió durante la cobertura de TUDN de la Copa América, pues el estratega argentino dejó a un lado el futbol y se unió al ‘Ferxxocalipsis’, luego del show de Feid en la inauguración de la justa continental.

Durante el show de la inauguración de la Copa América presentado por Feid, Ricardo Antonio La Volpe señaló que no conocía quien era el artista colombiano y no tuvo reparo en mencionar que no le pareció un buen espectáculo, pero durante el programa postpartido, lució las gafas de ‘Ferxxo’ con gran estilo.

Al ponerse los característicos lentes de Feid, La Volpe recibió aplausos de Miguel Layún y Ricardo De la Rosa, pero Faitelson no dudó en burlarse del estratega argentino y cuestionó varias de sus decisiones que tuvo en su paso por la Selección Mexicana.

“Yo creo que así (con esos lentes) sí hubiéramos pasado en aquel Mundial del 2006, así hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco al Mundial también”, declaró David Faitelson.

