Steam: Todas las grandes sagas de Capcom tienen enormes descuentos

Steam tira la casa por la ventana como es costumbre en verano y aprovechando estas ofertas Capcom se sumó y colocó grandes promociones en sus grandes sagas como Resident Evil y Street Fighter.

Empecemos con la gran carta de presentación que es Resident Evil. Resident Evil 2 y 3 Remake tiene un descuento del 60 por ciento. Resident Evil 0, 1, 4, 5 y 6 cuentan con 75 por ciento de descuento; mientras que el 7 (Biohazard) y el 8 (Village) cuentan con el 50 por ciento de descuento.

En cuanto a los juegos de peleas tenemos a Street Fighter V con un 75 por ciento de descuento al igual que Ultra Street Fighter IV y la colección del 30 aniversario de Street Fighter tiene un 60 por ciento de descuento. Pero el gran protagonista es Marvel vs Capcom 3 con un 70 por ciento de descuento.

Otra gran saga (mi favorita que tiene descuento de Capcom) es Devil May Cry. Los juegos que narran la lucha de los demonios por conquistar nuestro plano tienen descuento. Devil May Cry 5 cuenta con 67 por ciento de descuento, la colección en HD de la primera trilogía tiene un 67 por ciento de descuento y Devil May Cry 4 Special Edition cuesta 200 pesos.

Recordar que todo esto es para PC, no para consolas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NINTENDO DIRECT MINI FUE ANUNCIADO PARA ESTE 28 DE JUNIO