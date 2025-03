Lazy Boy enfrenta denuncias por violencia y pensión alimenticia

El reconocido luchador de artes marciales mixtas, Luis Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como "Lazy Boy", se encuentra en el centro de la controversia tras ser denunciado por su expareja, Tania Montero.

Las acusaciones incluyen violencia familiar y el incumplimiento de sus obligaciones de pensión alimenticia hacia su hijo.

Denuncias Contra "Lazy Boy"

Tania Montero ha declarado que su relación con el deportista estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica, los cuales se intensificaron después del nacimiento de su hijo en septiembre de 2021, dos años después de iniciada su relación y uno tras su matrimonio.

El luchador está bajo el ojo del huracán | INSTAGRAM: @lazyboy.ufc

Según declaró la denunciante, entre el 9 de marzo y el 27 de abril de 2022, acudió al Sistema Nacional para la Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para conciliar las visitas parentales de Luis Ronaldo, pero él no se presentó, por lo que presentó la denuncia.

Lazy Boy demandó a Tania Montero previamente

"Una de las agresiones que me hizo cuando yo estaba embarazada, fue cuando se paró amen la madrugada a golpear a Bagira -su mascota-, la quería sacar a la calle. Te estoy hablando de que eran las 4 de la mañana, yo me metí a defender a la perra, obviamente, y fue cuando él me empujó contra la pared", señaló en declaraciones recuperadas por La Silla Rota.

Lazy Boy enfrenta una denuncia legal | INSTAGRAM: @lazyboy.ufc

Em octubre de 2022, Tania fue notificada de una demanda interpuesta por el luchador de la UFC en su contra, con la solicitud de divorcio y una propuesta de convenio en la que pedía la patria potestad, guardia y custodia de su hijo. La madre del pequeño ganó la demanda y a Lazy Boy se le ordenó pagar dos salarios diarios para su hijo y medio salario diario para Tania como pensión compensatoria.

No obstante, el luchador no ha cumplido con el acuerdo, motivo por el cual Tania Montero interpuso una nueva denuncia. "Yo la verdad quisiera que se hiciera justicia, que él pagara lo que tiene que pagar por todo el proceso que he llevado yo (...), que pague todo ese daño que me ha hecho a mí y por ende al niño, o simplemente que él desista (de la demanda)", declaró.

El luchador recibió denuncias por violencia y deuda alimenticia | INSTAGRAM: @lazyboy.ufc