UFC: Brandon Moreno, por la revancha y el campeonato Mosca ante Deiveson Figueiredo

Con mayor confianza en sí mismo, Brandon Moreno (18-5-2) llegará a la pelea de revancha con el brasileño Deiveson Figueiredo, campeón Mosca, el 12 de junio donde buscará convertirse en el primer peleador nacido en México en conquistar un título de UFC.

"Creo que cambió muchísimo la confianza. Soy un peleador con muchísimo más confianza en mí mismo ya que mi oponente es un peleador real, es un peleador duro, un peleador que aguanta, un peleador fuerte, pero la gente vio que estoy al nivel de los mejores y eso me pone bien, bien contento.

"Han cambiado muchísimas cosas, creo que físicamente soy un atleta más preparado, soy un atleta más completo en este punto durante mi preparación para la revancha del 12 de junio, pero lo más importante creo que va a ser la confianza en mí mismo, el hecho de que puedo fajarme con este tipo y que estoy al mismo nivel que él", declaró Moreno en entrevista con RÉCORD.

Como un guerrero, "The Assassin Baby" hizo historia el 12 de diciembre al convertirse en el primer peleador nacido en territorio mexicano en disputar un título de UFC. Sin embargo, no pudo concretar el sueño pues los jueces decretaron empate mayoritario (47-46, 47-47, 47-47) que favorecieron al brasileño Deiveson Figueiredo, quien retuvo el cinturón Mosca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC 261: KAMARU USMAN VOLVIÓ A DERROTAR A JORGE MASVIDAL Y RETUVO SU TÍTULO WELTER

En su segunda oportunidad por el título, Brandon subirá al octágono con el objetivo de finalizar a "Deus da Guerra" Figueiredo (20-1-1).

"Visualizo la revancha con Brandon Moreno ganando. No sé cómo, te soy muy sincero, porque el otro tipo aguanta, sabe también recibir castigo porque lo lastimé, sé que lo lastimé en esa primera pelea. Entonces estoy preparándome para finalizar en los primeros asaltos, pero si es necesario irme de nuevo al cuarto, quinto round con este tipo, estoy 100 por ciento preparado y enfocado para eso. "Físicamente me siento mejor, me siento muchísimo más fuerte, con mejor cardiovascular muchísimo más explosivo y creo que eso va a hacer la diferencia para esta pelea", enfatizó el peleador tijuanense de 27 años de edad.