Fórmula 1: Aston Martin tratará de sacar ventaja del DRS como lo hizo Red Bull

Aston Martin buscará sacar ventaja de su DRS al igual que lo hizo Red Bull el año pasado. La escudería británica se la pasó 2023 buscando la manera de mejorar esta área, probando nuevos diseños hasta la última carrera.

Los de Milton Keynes encontraron en el ala trasera una gran área de aerodinamismo que con diferentes diseños en diferentes circuitos lograron sacarle una gran ventaja de velocidad a sus rivales, lo que provocó que el resto de escuderías comenzaran a implementar nuevos modelos de DRS, buscando el que mayor beneficio les diera. Sin embargo, algunos no terminar por encontrar el balance perfecto con sus monoplazas.

"Nos dimos cuenta de que el año pasado Red Bull era muy fuerte en esta área, así que tomaron el relevo. Recuerdo que en Jeddah el año pasado fue la primera vez que todo el mundo dijo: 'Vaya, la ventaja que tienen en la apertura del DRS es bastante grande'", dijo Tom McCullough, director técnico de Aston Martin.

"La interacción entre toda la parte trasera del coche y la carga sobre el difusor, el alerón del larguero, el alerón trasero, el mainplane, el flap, los conductos de los frenos, el entramado de todos estos elementos es obviamente muy diferente al de los coches de la generación anterior. Y conseguir una plataforma aerodinámica estable que no tenga porpoising y todas las otras cosas que no queremos, que es conseguir mucha carga, pero asegurarnos de que cuando abres el DRS tienes un rango lo más amplio posible, ese es el objetivo. Al principio no teníamos un DRS especialmente eficaz y lo hemos ido desarrollando sistemáticamente para mejorarlo mientras intentábamos mantener la estabilidad."

En la búsqueda de la perfección, Aston Martin se topó con con bastantes problemas en el reglamento que de hecho los hicieron dar un paso atrás en la parte final de la temporada, abandonando el nuevo fondo que se había introducido en Austin. McCullough explicó que trabajar para aumentar la eficacia del DRS no fue nada sencillo. "Todos estos elementos de la parte trasera están conectados. El reglamento no permite hacer muchas cosas. Siempre se intenta producir carga y no tener demasiada resistencia".

"Pero luego, para obtener una ventaja significativa del DRS y hacer que todas estas cosas funcionen bien, es un reto para los departamentos de aerodinámica. Y por eso hemos visto mucho desarrollo en esta área, no sólo por nuestra parte, sino también por parte de otros rivales."

En la recta final de la temporada, los de Silverstone introdujeron un alerón trasero modificado, de nuevo inspirándose en ideas vistas en otros coches, incluidos McLaren y el propio Red Bull; y para Abu Dhabi, la última prueba del año se vio un alerón rediseñado una vez más, lo que les ayudaría a sacar datos para el futuro. "Para nosotros era importante montarlo en el coche a finales de este año para correlacionar lo que vemos en el túnel de viento y en el CFD, e hicimos algunas comparaciones entre coches y sesiones, y el alerón se comporta bien", finalizó.

