Gran Premio de Miami EN VIVO Fórmula 1 Temporada 2025

McLaren ha dominado por completo la Temporada de la Fórmula 1, sin embargo, Red Bull quiere tener un resurgimiento mediante el actual campeón, Max Verstappen. El piloto neerlandés, ganó la última carrera que se ha disputado y partirá desde la pole position en el Gran Premio de Miami.

La siguiente carrera de la campaña, es en el Autódromo Internacional de Miami, cerca del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins. La escudería de la payaya y la de las bebidas energéticas, tendrán una lucha empedernida al sur de Florida.

SIGUE AQUÍ EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DE LA CARRERA:

Vuelta 34/57 | Banderas verdes y los Ferrari aprovechan para superar a Carlos Sainz. En la punta, Norris a siete segundos de Piastri y con una ventaja de casi 14 segundos sobre Russell.

Vuelta 33/57 | Otro VSC por las fallas del auto de Gabriel Bortoleto, que se convierte en el tercer abandono del día.

Vuelta 30/57 | Mala parada de Russell y Verstappen se prepara para atacarlo por el tercer lugar.

Vuelta 29/57 | ¡Virtual Safety Car! El auto de Bearman falla y aunque logró salirse de pista, no llegó hasta boxes. Ferrari aprovecha para llamar a Hamilton y McLaren se prepara para una doble parada.

Vuelta 27/57 | Verstappen para y coloca goma dura. Cae hasta el séptimo puesto, a tres décimas de Lewis Hamilton. En McLaren, analizan cuál estrategia seguirán. La lluvia se ha alejado.

Vuelta 26/57 | Antonelli y Sainz son los primeros del Top 10 en parar en pits. Norris a ocho segundos de Piastri y Verstappen a nueve del británico.

Vuelta 20/57 | Verstappen ya ese alejó a tres segundos de Norris y Antonelli se le acerca de a poquito. Lando a nueve segundos de Piastri.

Vuelta 19/57 | Ahora sí. Norris supera Verstappen y logra defenderse para evitar que el neerlandés recupere la posición.

Vuelta 17/57 | Finalmente Lando logra superar de nuevo. Pero Norris no supo mantenerse y con DRS el RB21 volvió a ganar la posición. Mientras tanto, Piastri ya está a ocho segundos del segundo lugar.

Vuelta 14/57 | ¡No pudo más Verstappen! El neerlandés se fue un poco largo en la Curva 16 y Piastri esperó para tomar la primera posición. El piloto de Red Bull mantiene distancia de DRS, pero Norris también está a medio segundo de Max, que se queja de los frenos por la radio.

Vuelta 12/57 | ¡Vaya lucha en Florida! Verstappen se defiende bien de los ataques de Piastri, que no se da por vencido. Dos segundos atrás, Norris sigue marcando récords. ¿Quién se quedará con la punta antes de que llegue la lluvia?

Vuelta 9/57 | Norris supera a Antonelli y va por por su compañero, que está a tres décimas de Verstappen. Se espera lluvia para la Vuelta 14.

Vuelta 8/57 | Ya recuperaron terreno los McLaren y se ponen a distancia de DRS de Verstappen y Antonelli.

Vuelta 7/57 | Sin sanción la acción de Verstappen sobre Norris en la largada. El neerlandés a más de un segundo de Piastri, que está a tres segundos de Antonelli. Norris sigue ganando posiciones y va por el italiano.

A frenetic first few corners in Miami 😱



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025