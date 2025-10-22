¿Homenaje a Checo Pérez? La Fórmula 1 le cambió los nombres a las escuderías

La Fórmula 1 ya está en nuestro país para el Gran Premio de México y aunque será la primera vez desde que la categoría volvió en 2015 en la cual Sergio 'Checo' Pérez no esté en pista, su presencia en el imaginario está más presente que nunca. Ni la afición ni la misma F1 no olvidan al 'Ministro de Defensa', quien volverá a correr en la Temporada 2026 con Cadillac.

De hecho, el pasado lunes, cuando llegó el primer cargamento de la categoría a territorio azteca, por medio de redes sociales destacaron que será en 2026 cuando Pérez Mendoza se presente de nuevo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "El Ministro de Defensa volverá al cargo en 2026", escribió la F1, con una imagen del primer podio de Checo en México.

Escuderías cambian de nombres para el Gran Premio de México 2025

A la mención de Checo en redes sociales se sumó una divertida dinámica que realizó la categoría con el resto de las escuderías. Y aunque no es precisamente vinculada con la escudería, sí tiene que ver con las tradiciones mexicanas, principalmente con el Día de Muertos.

En las imágenes aparecen las alineaciones de cada uno de los diez equipos, cada uno con una ilustración con elementos mexicanos como las calaveritas de azúcar y el papel picado. Además, algunos tienen elementos "escondidos" como el "Du du du, Max Verstappen" en el caso de Red Bull, o la frase "Vamos por la 33" en el caso de Aston Martin y Fernando Alonso.

Además, la F1 le cambió el nombre a todas las escuderías: El Caballo Rampante (Ferrari), los Toros Rojos (Red Bull), las Flechas Plateadas (Mercedes), los Papayas Campeones (McLaren), los Guillermos (Williams), los Aston Martin, los Toros de Carrera (Racing Bulls), los Limbios (Sauber, porque en alemán es limpio), los Jáas (Haas), y los Alpinos (Alpine).

Así son las escuderías presentadas por la F1 | INSTAGRM: @F1

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de México 2025?

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 | 12:30-13:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Prácticas Libres 2 | 16:00-17:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 | 11:30-12:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Clasificación | 15:00-16:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Domingo 26 de octubre

Carrera | 14:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

