¿Homenaje a Checo Pérez? La Fórmula 1 le cambió los nombres a las escuderías

Previo al Gran Premio de México, el organismo presentó a los diez equipos de manera muy peculiar

La Fórmula 1 le cambió los nombres a las escuderías
La Fórmula 1 le cambió los nombres a las escuderías | MEXSPOR
Ana Patricia Spíndola Andrade
22 de Octubre de 2025

La Fórmula 1 ya está en nuestro país para el Gran Premio de México y aunque será la primera vez desde que la categoría volvió en 2015 en la cual Sergio 'Checo' Pérez no esté en pista, su presencia en el imaginario está más presente que nunca. Ni la afición ni la misma F1 no olvidan al 'Ministro de Defensa', quien volverá a correr en la Temporada 2026 con Cadillac

De hecho, el pasado lunes, cuando llegó el primer cargamento de la categoría a territorio azteca, por medio de redes sociales destacaron que será en 2026 cuando Pérez Mendoza se presente de nuevo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "El Ministro de Defensa volverá al cargo en 2026", escribió la F1, con una imagen del primer podio de Checo en México. 

La F1 no se olvida de Checo Pérez
La F1 no se olvida de Checo Pérez &nbsp;| X: @F1

Escuderías cambian de nombres para el Gran Premio de México 2025

A la mención de Checo en redes sociales se sumó una divertida dinámica que realizó la categoría con el resto de las escuderías. Y aunque no es precisamente vinculada con la escudería, sí tiene que ver con las tradiciones mexicanas, principalmente con el Día de Muertos

La F1 espera el regreso de Checo Pérez
La F1 espera el regreso de Checo Pérez | MEXSPORT

En las imágenes aparecen las alineaciones de cada uno de los diez equipos, cada uno con una ilustración con elementos mexicanos como las calaveritas de azúcar y el papel picado. Además, algunos tienen elementos "escondidos" como el "Du du du, Max Verstappen" en el caso de Red Bull, o la frase "Vamos por la 33" en el caso de Aston Martin y Fernando Alonso

Además, la F1 le cambió el nombre a todas las escuderías: El Caballo Rampante (Ferrari), los Toros Rojos (Red Bull), las Flechas Plateadas (Mercedes), los Papayas Campeones (McLaren), los Guillermos (Williams), los Aston Martin, los Toros de Carrera (Racing Bulls), los Limbios (Sauber, porque en alemán es limpio), los Jáas (Haas), y los Alpinos (Alpine). 

Así son las escuderías presentadas por la F1
Así son las escuderías presentadas por la F1 | INSTAGRM: @F1

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de México 2025? 

Viernes 24 de octubre 
Prácticas Libres 1 | 12:30-13:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV
Prácticas Libres 2 | 16:00-17:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Sábado 25 de octubre 
Prácticas Libres 3 | 11:30-12:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV
Clasificación | 15:00-16:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Domingo 26 de octubre 
Carrera | 14:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Así son las escuderías presentadas por la F1
Así son las escuderías presentadas por la F1 | INSTAGRM: @F1

TE PUEDE INTERESAR

Alpine anuncia cambio de piloto previo al Gran Premio de México

Formula1 | 22/10/2025

Alpine anuncia cambio de piloto previo al Gran Premio de México
El Gran Premio de México está listo para celebrarse

Formula1 | 20/10/2025

Gran Premio de México 2025: Todo lo que debes saber de la carrera de Fórmula 1
Memo Rojas habló sobre el Gran Premio de México

Formula1 | 20/10/2025

"Es un gran timing para el Gran Premio de la Ciudad de México": Memo Rojas
Te recomendamos
Max Verstappen no correrá la FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México
Fórmula 1
Sergio Checo Perez
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 