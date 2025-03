Lawson justifica su eliminación en Q1 en el Gran Premio de Australia: "Cometí un error"

La Fórmula 1 está de regreso y en el primer fin de semana del año, el Gran Premio de Australia, Liam Lawson descubrió que es más fácil hablar que llenar los zapatos en un asiento tan demandante como el del segundo piloto de Red Bull.

El neozelandés, que previo al inicio de la Temporada 2025 hizo varias declaraciones sobre lo preparado que estaba e incluso llegó a compararse con Sergio 'Checo' Pérez, estuvo lejos de Max Verstappen todo el fin de semana. Y la gota que colmó el vaso fue en la clasificación, en la cual quedó fuera en la Q1.

Lawson no pudo mantenerse al ritmo de Verstappen | AP

El piloto de 23 años se salió un par de veces de la pista, por lo que no pudo superar la primera ronda y quedó P18. Y no solo eso, sino que los novatos de este año y los dos pilotos de RB lo superaron ampliamente, con Yuki Tsunoda en la P5.

Lawson aceptó su error en la qualy en Australia

Tras la clasificación, el neozelandés aceptó que no hizo un buen trabajo y por ello no cumplió el objetivo. "La primera vuelta estuvo más o menos bien, estábamos en el objetivo, pero luego cometí un error en el último sector, me comencé a patinar".

Lawson quedó eliminado en Q1 y largará P18 en Melbourne|

"Obviamente es un error tonto, y bueno, probablemente eso tenía que pasar", y añadió que, con el pronóstico de lluvia y una buena estrategia, confía en hacer control de daños en la carrera en el Circuito de Albert Park. "Creo que puedo pelear mañana".

"Estamos en esa posición con lo que pude sacar del auto el día de hoy. Creo que si hay lluvia podremos hacer algo, necesitamos que llueva para tratar de mejorar", añadió.

Verstappen finalizó P3 detrás de los McLaren | AP

Lawson espera que Verstappen sume para Red Bull

El nuevo compañero del neerlandés evadió las comparativas con el tetracampeón, algo de lo que Checo Pérez fue víctima constantemente, y se enfocó en lo que pudieron aprender del RB21 gracias a su compañero. "Hemos estado luchando este fin de semana y algo que nos perdimos al no poder prácticar en la FP3".

"No he rodado mucho con mucho combustible. Creo que hemos encontrado mejoras en el coche a pesar de esto. Obviamente, Max está en una muy buena posición, así que definitivamente hemos dado un paso. Al menos Max dijo esta mañana que el coche estaba en una mejor ventana, lo cual fue positivo. Creo que, obviamente, para mí no hacer las vueltas lo hizo bastante difícil", finalizó.

