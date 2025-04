Liam Lawson niega pérdida de confianza tras ser 'relegado' de Red Bull a Racing Bulls

Liam Lawson tuvo la oportunidad de brillar en la Temporada 2025 de Fórmula 1 y demostrar por qué Red Bull lo eligió como reemplazo de Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, el neozelandés no pudo estar a la altura de las expectativas.

Después de dos carrera, el piloto de 23 años perdió su asiento y regresó a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda ascendió. Y mientras en su carrera el japonés sumó puntos, el neozelandés sigue sin despuntar con los de Faenza.

En el Gran Premio de Japón fue la única carrera en la que Lawson pasó de la Q1. Sin embargo, para el Gran Premio de Bahréin regresó a la parte baja y largó P17.

Tsunoda tomó el lugar de Lawson | RED BULL

Liam Lawson se siente tranquilo

A pesar de que ni siquiera con un auto menos complicado que el RB21 ha podido rendir en pista, Lawson aseguró que no ha perdido la confianza. "Sinceramente, en lo que respecta a la confianza, nada cambió desde el principio del año".

"Hice dos carreras que fueron dos fines de semana muy complicados por muchos factores, pero creo que la confianza no cambió", declaró en el Día de Medios del Gran Premio de Arabia Saudita.

Lawson se siente tranquilo pese a bajo nivel | RED BULL

Lawson espera tomar confianza en Racing Bulls

Con respecto a su nivel, aseguró que se trata de retomar el ritmo con el equipo con el que tuvo mejores resultados en 2024. "Se trata de acostumbrarse a un coche nuevo y al equipo, y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Creo que ahí es donde me he centrado. En cuanto a la confianza, me siento como siempre".

Lawson aseguró que no ha perdido la confianza | RED BULL