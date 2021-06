Selección Mexicana: Andrés Guardado se lesionó y es duda para Copa Oro

Andrés Guardado se lesionó durante la sesión matutina de este sábado y podría quedar fuera de la convocatoria de la Copa Oro.

La Selección Mexicana está entrenando en Estados Unidos para el partido amistoso que tendrá el siguiente fin de semana contra su similar de Nigeria.

Las alarmas se encendieron. El capitán del Tri no pudo terminar los trabajos porque presentó molestias en el muslo de la pierna izquierda, se desconoce la gravedad de su lesión, pero si se trata de un desgarre muscular no podrá jugar en el torneo más importante de la Concacaf.

El lunes le realizarán nuevos estudios. El panorama es poco alentador; sin embargo, en el interior del equipo son optimistas y esperan que las molestias se deban a una sobrecarga de trabajo.

Andrés Guardado ha jugado 164 partidos con la Selección Mexicana y si este año no participa en la Copa Oro será más difícil que alcance la marca de 177 partidos de Claudio Suárez.

Gerardo Martino piensa cuidarlo y por eso no le dará minutos de juego en el partido de preparación que se llevará a cabo el próximo sábado en Los Angeles, California.

No es el único que se ha lastimado. Rodolfo Pizarro sufrió una lesión en la ingle, no jugó la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y apenas ayer reapareció con el Inter de Miami de la MLS.

José Juan Macías estaba entrenando en el Centro de Alto Rendimiento, pero sufrió un desgarre muscular y le dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Jaime Lozano convocará a Eduardo Aguirre y Henry Martín.

Andrés Guardado es el líder la Selección Mexicana, pues ha representado a nuestro país durante aproximadamente 16 años, en los que ha metido 28 goles y puesto 30 asistencias.

El 'Principito' fue a los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero apunta a despedirse en Qatar 2022.

