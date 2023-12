Javier Aguirre no aprieta el botón de pánico tras empate contra Alavés: 'seguiremos intentando'

Mallorca sigue sin encontrar la victoria. El equipo dirigido por Javier Aguirre ya suma 10 partidos consecutivos sin conseguir el triunfo en LaLiga y se acerca a los puestos de descenso. A pesar de esto, el técnico mexicano no aprieta el botón de pánico.

Aguirre habló tras el empate contra Alavés asegurando que el equipo ha mostrado buenos momentos, pero deben seguir trabajando para volver a ganar y asegurar la permanencia en la primera división.

"Nos ha faltado en ambas áreas, creo que en el área rival tuvimos un par que pudimos haber hecho más. Sobre todo, en la segunda parte generamos más, la primera parte fue muy pobre, hablamos a medio tiempo, no se pudo, pero finalmente seguiremos intentando, no hay más.

"No hay espacio para lamentos, venimos aquí a trabajar, estamos en ello, no están saliendo las cosas, nos está faltando juego, no vamos a bajar la guardia y seguiremos peleando", comentó en entrevista para el canal oficial de Mallorca.

El equipo sólo ha sumado un triunfo en lo que va de la temporada, pero sus ocho empates en la temporada los mantiene tres puntos por arriba de los puestos de descenso. Ahora buscarán volver a ganar el próximo sábado cuando reciban al Sevilla.

