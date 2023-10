Marco Verratti: Suplicaron para que me quedara en PSG

El centrocampista italiano Marco Verratti ha revelado detalles sobre su emotiva despedida del Paris Saint-Germain (PSG) después de 11 años de leal servicio al club francés. Verratti, actualmente en el Al-Arabi SC de Qatar, compartió su experiencia y las razones detrás de su salida en una entrevista con "L'Équipe".

En la conversación, Verratti recordó una conversación "sincera" con el entrenador del PSG, Luis Enrique, en la que se le informó que no formaría parte de los planes del equipo. "Soy alguien sincero, digo lo que pienso y ellos han hecho lo mismo. Cuando volvimos al trabajo, me entrevisté con el entrenador y me dijo que no entraba en sus planes", explicó el jugador de 31 años.

La partida de Verratti en septiembre, traspasado al Al-Arabi SC por 45 millones de euros, sorprendió a muchos debido a su estatus como uno de los íconos del club junto al brasileño Marquinhos. El mediocampista tenía contrato con el PSG hasta 2026.

Verratti, conocido por su creatividad en el centro del campo, admitió que su presencia era necesaria en un PSG que atravesaba momentos irregulares. "Sé de qué soy capaz, me he entrenado con ellos durante dos meses. Hubo jugadores que casi me suplicaron para que me quedase. Ese es el mejor reconocimiento, el de aquellos que te ven todos los días y saben lo que puedes hacer", afirmó.

El internacional italiano aclaró que no guarda rencores hacia Luis Enrique y considera al entrenador un gran profesional. "Creo que él necesitaba a otros jugadores. No tengo nada contra él, tuvimos muy buenas relaciones. Yo me entrenaba todos los días a tope. Él tampoco puede decir nada malo sobre mí", destacó.

Verratti también reflexionó sobre sus 11 años en el PSG, mencionando a compañeros que dejaron una impresión duradera, como Zlatan Ibrahimović y Kylian Mbappé, sin mencionar a figuras destacadas como Edinson Cavani, Neymar y Messi. Rememoró tres partidos que le marcaron en su tiempo en París, incluyendo la victoria por 4-0 contra el Barcelona en los octavos de la Champions en 2017.

El mediocampista italiano se refirió a su frustrada salida al Barcelona en 2017, aclarando que no se arrepiente de nada y que disfrutó de una década de éxito con el PSG, a pesar de no alcanzar el ansiado objetivo de la Liga de Campeones.

