Pep Guardiola previo a su duelo de Octavos: “Quizá el Mundial nos destruya”

En el marco de su partido de Octavos de Final en el Mundial de Clubes ante Al-Hilal, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola ha declarado una serie de cosas que siguen dando de qué hablar en torno a la organización de la competencia, al mismo tiempo de defender a sus dirigidos, pues el esfuerzo físico está siendo mayor.

El Mundial puede afectar a los clubes

Con respecto a la amenaza de tormenta eléctrica que rodea su partido de Octavos, Guardiola tuvo una opinión al respecto: "Soy un entrenador extraordinario, pero no controlo los rayos y truenos, lo siento. Es lo que es, me gustaría que no fuera posible, pero crecí sin preocuparme por las situaciones que no puedo controlar", declaró.

Tampoco tuvo problemas en expresarse al respecto de los calendarios tan apretados que tendrán todos los equipos participantes del certamen: "Partido a partido, mes a mes, ya veremos. Tal vez en noviembre o diciembre seamos un desastre o estemos agotados. Quizá el Mundial nos destruya, no lo sé, pero es la primera vez en nuestra vida que esto sucede", agregó el catalán.

"¿Me encantaría tener dos meses para preparar la próxima temporada? Sí. ¿Me encantaría estar descansado para el próximo torneo? Sí, pero esto es lo que es y merecemos lo que hemos hecho en el pasado para estar aquí", aseguró de manera burlesca.

Viejos conocidos del catalán

Pep no se limitó a solamente hablar del torneo y también dio declaraciones de gente que él conoce muy bien; primero acerca de Jürgen Klopp, quien recientemente criticó el Mundial de Clubes debido a la carga de partidos que se tiene en la temporada.

"Peleamos juntos muchas veces, sé de dónde viene esa idea; peleamos mucho en Inglaterra cuando íbamos a las reuniones de UEFA, especialmente de la Premier League, para decidir el calendaqrio e intentar ir con más calidad. Cuando los jugadores descansan, tienen más calidad", mencionó acerca del exentrenador de Liverpool.

"Tengo recuerdos increíbles de todos los jugadores que han estado con nosotros, tengo un respeto increíble por Joao y por todos, tomar decisiones siempre es difícil. Él estaba disgustado y triste por no jugar, le encanta jugar futbol y me alegra que haya tenido una experiencia en Barcelona y ahora en Al-Hilal. Es un jugador excepcional", concluyó el estratega de los Ciudadanos cuando le preguntaron acerca de su exjugador, Joao Cancelo.

