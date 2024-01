Se cumplirá el sueño de los aficionados merengues. De acuerdo con nuevos reportes, Kylian Mbappé habría tomado su decisión sobre su futuro, la cual la llevaría a la capital de España con el Real Madrid.

Hace tan solo cuatro días, el propio Mbappé había revelado que no había tomado una decisión sobre su futuro: "Aún no he tomado mi decisión. No he elegido. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros, que es lo importante", confesó Mbappé tras conquistar la Supercopa de Francia.

Ahora, de acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Santi Aouna, el goleador francés y el Real Madrid finalmente llegaron a un acuerdo tras varios años de novela, donde Mbappé había rechazado a los merengues en más de una ocasión.

“Kylian Mbappé quiere controlar la situación, eso es seguro, pero los hechos están ahí y se ha avanzado. Según nuestra información, Kylian Mbappé llegó hace unos días a un acuerdo con el Real Madrid. El internacional francés aceptó esta vez darle el sí al club merengue... Este último ha vuelto a mostrarse muy ilusionado en las últimas horas", se lee en el reporte.

Ni el delantero, ni el club español han hecho oficiales las noticias, sobre un posible acuerdo. Cabe destacar que este mismo día salieron algunos reportes que acercaban al delantero del PSG a la Premier League.

