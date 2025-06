¡Se queda! Neymar renueva con Santos y seguirá en el club hasta finales de 2025

Neymar seguirá vistiendo la camiseta del Santos FC en lo que resta del año 2025. A pocos días del vencimiento de su contrato, el club brasileño confirmó oficialmente la renovación por seis meses más, asegurando así la continuidad del delantero hasta el final de la temporada actual.

El nuevo acuerdo entre Neymar y Santos incluye cláusulas especiales que permitirían una extensión automática del contrato por otros seis meses, lo que llevaría su estadía en el club hasta mediados de 2026, justo a tiempo para disputar el Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La selección brasileña ya tiene asegurada su clasificación al torneo.

Se mantendrá hasta final de año | X

Hay que recordar que, el atacante brasileño fue tentado por varios clubes interesados en incorporarlo para el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, pero finalmente decidió permanecer en su país. No se llegó a un acuerdo con ningún otro equipo, y de acuerdo con el propio jugador, su prioridad fue continuar con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Quiso mantenerse con Santos | X

A pesar de contar con Neymar en cuatro partidos de liga, donde no ha marcado goles ni dado asistencias, Santos atraviesa una difícil situación en la tabla. El equipo se ubica en la 15ª posición del torneo, con apenas tres victorias en 12 jornadas, empatado en puntos con Vitória y el Internacional de Porto Alegre, quienes bordean la zona de descenso.

Neymar se enfoca ahora en ayudar al Santos FC a salir del fondo de la tabla y pelear por mejores posiciones en el Brasileirao. Con el respaldo de su talento y experiencia, el ídolo busca devolverle la gloria al equipo que lo catapultó al estrellato mundial.

Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️



Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx

— Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025