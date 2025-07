Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de presunta agresión sexual

Thomas Partey, futbolista ghanés de 32 años, es acusado por presunta agresión sexual en Inglaterra. El exfutbolista del Arsenal militó en por cinco años en la Premier League, después de que toda su carrera estuvo en LaLiga.

El africano es acusado por tres mujeres de cinco presuntos casos de violación y uno más de agresión sexual, así lo confirmó la Fiscalía de la Corona Británica a través de la Policía Metropolitana de Londres. El jugador ghanés fue investigado en 2022 en Londres, sin embargo, no fue acusado y no tuvo problemas para seguir jugando.

Los hechos habrían sido en 2021 y 2022

Según la información de la Fiscalía de la Corona Británica, Partey realizó los presuntos actos en sus primeros años con los Gunners. La primera mujer acusa al exjugador del Atlético de Madrid de dos presuntos casos de violación; la segunda de tres; y la última de agresión sexual.

Al momento, el jugador no ha dado una declaración, pero tendrá que comparecer ante la justicia británica en los próximos días. El paradero de Thomas Partey tras su salida del Arsenal, es desconocido.

¿Por qué no fue detenido en 2022?

En dicho año, aunque fue investigado, ningún medio británico informó sobre su detención, ya que la ley lo prohíbe. Según el diario The Telegraph, no se puede mencionar el nombre de algún presunto implicado hasta que no haya una acusación formal.

