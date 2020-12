Zelarayán tras campeonar en la MLS: 'Es el título más especial de mi carrera'

Lucas Zelarayán fue protagonista del Columbus Crew para llevarse el título de la MLS, trofeo que consideró más especial que los conseguidos con Tigres.

“Este (título) fue el más especial de mi carrera porque en Tigres había tenido la posibilidad de ganar tres campeonatos, pero en todos a pesar de jugar en Liguilla y jugar alguna que otra de las primeras Finales, siempre en las tres Finales de Vuelta me tocó estar en el banco y no entrar, y en la más importante que fue contra Rayados yo estaba en la tribuna, así que no fueron tan especiales como esta", mencionó para ESPN.

El atacante argentino participó en los tres goles con los que vencieron al Seattle Sounders, equipo que buscaba el bicampeonato de la Liga estadounidense.

"La verdad que con este protagonismo, terminar haciendo dos goles, una asistencia, terminar MVP en mi primer año acá la verdad es que es increíble, es el título más especial de mi carrera y lo estoy disfrutando mucho", agregó.

