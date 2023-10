Carlos 'Gullit' Peña asegura que no tiene miedo tras llegar al futbol de Siria

En una nueva y sorprendente etapa de su carrera, Carlos "Gullit" Peña ha encontrado un hogar en el futbol de Siria, a pesar de las preocupaciones iniciales sobre la seguridad en el país asiático. Su agente FIFA, Morris Pagniello, fue el artífice detrás de este movimiento que lo llevó al Hutten Sporting Club en la Primera División de Siria para la temporada 2023/2024.

La noticia de su llegada a Siria generó controversia debido a los conflictos en el país. Sin embargo, en una entrevista reciente, Gullit Peña expresó su valentía al afirmar que no siente miedo. Comentó que, al igual que en otros lugares, se le brinda apoyo en cuestiones de seguridad, como el transporte y la elección de lugares para salir, lo que le da confianza en su nueva aventura.

"La verdad es que no me piden medidas de seguridad, me pusieron a una persona, bueno, no solamente a mí sino a todos los extranjeros, que se encarga de lo que comamos, del desayuno, de llevarnos al entrenamiento y de si queremos salir a una plaza cuál está mejor, salir un rato ahí al centro y todo ese tipo de situaciones, como en todos los países pasa que te brindan ese apoyo", expresó.

El futbolista mexicano señaló la importancia de no dejarse llevar por estereotipos negativos y destacó que también ha escuchado críticas sobre su país de origen, México.

"No, para nada, no me dio miedo. Obviamente dicen muchas cosas de acá de este país, como también me preguntan y también dicen muchas cosas de mi país, que en México obviamente tienes que tomar tus precauciones y ya", comentó.

