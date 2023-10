Edson Álvarez ya se ha convertido en un referente en el West Ham United. El volante mexicano ha sido titular indiscutible con los Hammers en sus últimos partidos ganándose el respeto de los aficionados y la confianza del técnico.

Ahora el volate habló con respecto a su rol en el equipo inglés. De acuerdo con Edson Álvarez, no siente la presión de tener que reemplazar a Declan Rice, quien dejó al equipo en este verano para unirse al Arsenal.

“¿Siento presión? No, realmente no. En mi primera temporada en el Ajax, tuve que reemplazar a Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong, pero nunca me presioné a mí mismo. Soy un jugador diferente (a Rice). Aporto lo que puedo aportar: mi espíritu, mi lucha, todo”, comentó el mexicano a la prensa inglesa.

El volante aseguró que no escucha las comparaciones entre su juego y el del inglés, por lo que sólo quiere demostrar su calidad, aportando lo mayor posible para que su equipo pueda competir en todas las competencias.

“Créanme, no intento meterme en la cabeza nada de eso, solo quiero mostrarle a la gente mi calidad y mi capacidad. Conozco la responsabilidad, pero estoy haciendo lo que quiero hacer y lo que quiero aportar a la liga", finalizó Álvarez.

