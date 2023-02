Orbelín Pineda sobre su deseo de seguir en Europa: "Me aferré a mi sueño"

Orbelín Pineda, delantero mexicano del AEK Atenas, afirmó que le costó trabajo buscarse un lugar en el futbol europeo, pero se aferró a su sueño y ahora ve parte de la recompensa con el buen momento que pasa dentro de la escuadra griega.

Pineda explicó en entrevista con Mediotiempo que mantenerse en el futbol europeo fue una de las mejores decisiones que pudo tomar en su carrera como futbolista profesional.

"Tomé la mejor decisión de mi carrera. Empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y me aferré a mi sueño; ahora está cambiada la página y es todo lo contrario. Estoy jugando y tengo un entrenador que me ha ayudado a la confianza para trascender", comentó el delantero tricolor.

Actualmente, vive un buen momento con el AEK Atenas y afirmó que para llegar a este momento tuvo que trabajar y aferrarse a su sueño para lograr el lugar que tanto quería en el futbol de Europa.

"Depende de uno aferrarse a sus sueños y yo lo hice, no darme por vencido ante lo que estaba pasando; lo tomé como ejemplo que hay altas y bajas y luego tienes tu recompensa. Ahora nos toca disfrutar y estar en un alto nivel, no volver a lo que estaba viviendo en esos primeros seis meses", sentenció Orbelín Pineda.

