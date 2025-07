Arturo Vidal aseguró que su accidente automovilístico en 2015 cambió su vida

El ex futbolista de la Juventus se sinceró sobre cómo le afectó a su vida personal y profesional el choque que vivió durante la Copa América 2015, disputada en su tierra natal, Chile.

‘JUGAR DESPUÉS DE UN ACCIDENTE NO ES FÁCIL’

El actual jugador de Colo-Colo, durante su programa de Youtube ‘El Reinado’, contó cómo vivió esos días entre el accidente y la final de la Copa América, comentando los contrastes que vio en su vida en ese momento:

"De pasar de una situación en la que me podría haber pasado cualquier cosa a mí o a Marité (su pareja) en ese momento, estar jugando dos días después no es fácil, pero la gente me mostró el cariño; sí, a muchos no les gustó, pero mucha gente me apoyó en ese momento", comentó el jugador.

Final Copa América 2025 | MEXSPORT

CRECIÓ EL HAMBRE Y LA CONFIANZA

En su programa, Vidal dejó en claro que el chocar su vehículo provocó en él confianza y hambre de conseguir la Copa América que se estaba disputando en su país en ese momento.

"Ese fue el momento en el que creció el hambre y la confianza que esa copa se tenía que quedar acá. De los errores he aprendido muchas cosas y ese fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera”, declaró.

Chile campeón de Copa América | MEXSPORT

UN CAMBIO PARA TODA LA VIDA

Vidal chocó su auto en uno de sus días de descanso durante el final de la fase de grupos de la Copa América, según reportes de la policía, el jugador intentó hacer una maniobra a alta velocidad y terminó por perder el control del vehículo.

El jugador que iba acompañado por su esposa, salió ileso pero le costó una sanción con la Selección de Chile, sin embargo, eso no detuvo al jugador de disputar el resto de la competencia y levantar la copa solo unos días después.

Vidal tras ganar la Copa América | MEXSPORT

