Hugo Sánchez, lugar 14 de todos los tiempos en Real Madrid

El exfutbolista mexicano Hugo Sánchez ha sido el máximo exponente tricolor en Europa y eso lo tiene gracias a todo lo que consiguió con la escuadra del Real Madrid.

208 goles en 282 partidos sin duda son una brutal carta de presentación y más cuando esas anotaciones llegaron en el equipo más ganador de todo el futbol español y de la Champions League.

Hugo Sánchez fue reconocido como parte del Top 50 que realizó la revista Four For Two y ocupó ni más ni menos que el lugar 14 de toda la historia del Real Madrid.

El portugués Cristiano Ronaldo es el hombre que encabeza la lista de toda su historia después de 15 temporadas que militó con los merengues y tuvo todo tipo de trofeos, goles, éxitos y campeonatos.

El Top Ten lo conforman CR7, Alfredo di Stefano, Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Iker Casillas, Paco Gento, Raúl, Santiago Bernabéu, Ferenc Puskas y Luis Figo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - MARCELO FLORES: ‘QUIERO JUGAR EN LA COPA DEL MUNDO DE QATAR 2022’