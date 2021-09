Chicharito sobre su ausencia de Selección Mexicana: 'La vida sigue'

Javier 'Chicharito' Hernández sigue con la ilusión de ir a la Selección Mexicana, sin embargo, también sabe que él debe seguir respondiendo con Galaxy, independientemente de si es considerado o no por el Tata Martino.

"El tema de la Selección Mexicana... Como todo fanático mexicano siempre le vamos a desear lo mejor, que le vaya de la mejor manera.Tengo ya muchísimo tiempo sin ir, siempre he tratado de hacerlo de la mejor manera, de lo que me toque a mí como futbolista y ya de ahí veremos que vaya sucediendo poco a poco porque esa situación no está en mis manos", explicó CH 14 en conferencia de prensa.

"No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocadísimo en mi vida, en mi rutina y proyectos que tengo fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, obviamente la Selección siempre es un plus y es un extra a tu recompensa y tu trabajo, si se da (un llamado) bienvenido sea, pero que si no, tienes que seguir trabajando y que la vida sigue", agregó.

Por otra parte, el mexicano habló tambien del trabajo con su equipo, el LA Galaxy y reiteró que prefiere los títulos antes que los logros individuales.

"Nunca he jugado para hacer goles y llevarme los títulos personales. De nada me serviría quedar campeón goleador y después quedar eliminados en Playoffs. Preferiría cambiar eso para conseguir la sexta estrella de esta institución".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUNES MORI SOBRE SU PARTICIPACIÓN CON EL TRI: "SIEMPRE VOY A SER CRITICADO"