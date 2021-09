Chucky Lozano sobre lesión en Copa Oro: 'Tuve miedo, podía quedar paralítico'

En el inicio de la Copa Oro 2021, Hirving Lozano sufrió una aparatosa lesión en el partido ante Trinidad y Tobago, por lo que se perdió todo el torneo con el Tri.

Ya recuperado y jugando con el Napoli, el Chucky aseguró que tuvo mucho miedo, ya que podía quedarse paralítico o incluso perder un ojo.

"Sí, claro que sí (me asusté), fue una lesión muy fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores pero estuvo a nada, como me decían los médicos, un poquito más, un poquito menos, derecha o izquierda podía quedarme paralítico o perder el ojo porque se abrió todo el ojo, entonces fue muy complicado, la verdad sí tuve miedo en ese caso", mencionó para ESPN.

De igual forma, el extremo azteca aseguró que siento mucho temor por dejar a sus hijos y a su parejas solos.

"Cuando tienes hijos es ver por ellos porque muchos médicos me lo han dicho, hasta pude perder la vida en eso y la verdad sí te da mucho temor en esas ocasiones porque dejas a dos niños, a una señora sola, para mí sí fue un golpe muy duro y sí te hace pensar muchas cosas", añadió.

