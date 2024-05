"Guillermo Ochoa no aceptó ser suplente en el Tricolor", Alejandro Gómez en RÉCORD+

Guillermo Ochoa, portero de la Salernitana, no será convocado para la Copa América 2024 y todo apunta que Luis Ángel Malagón será el arquero titular. Sin embargo, en RÉCORD+ se reveló que Ochoa fue el que prefirió no asistir al torneo de Selecciones, debido a que no quería estar en la banca.

De cara a la Copa América 2024, se ha dado a conocer que pilares de la Selección Mexicana como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Hirving 'Chucky' Lozano o Jesús Gallardo, no estarán en el certámen de CONMEBOL, esto debido a un cambio generacional comandado por Jaime Lozano y Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, comisionado de la FMF.

La ausencia de Guillermo Ochoa fue la que más ha dado de que hablar. Ante esto, Alejandro Gómez publisher, manager de RÉCORD, comentó en RÉCORD+ que Ochoa no quiso ir a la Copa América debido a que sabía que sería banca, por lo que decidió hacerse a un lado para "no presionar a Luis Ángel Malagón".

"No le gusta la banca a Paco Memo. Los grandes profesionales tienen que tragar y tienen que apoyar a los jóvenes y Ochoa decidió no hacerlo. Oajalá que después se confirme otra cosa, pero dijo que no, para no presionar a Malagón", expresó Alejandro.

La ausencia en el torneo de CONMEBOL no es un adiós definitivo para el arquero cinco veces Mundialista, sin embargo, es un paso adelante para consolidar a un nuevo arquero con la mira en un futuro a largo plazo.

En Selección Mexicana, Guillermo Ochoa ha jugado 151 partidos, con un acumulado de más de 13 mil minutos, ha recibido 152 goles y ha mantenido su arco en cero en 65 ocasiones. Asimismo, ha asistido a cinco Copas del Mundo, de las cuales ha jugado en tres como titular (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022) y ha ganado cinco títulos de Copa Oro.

