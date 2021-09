Hernán Medford: 'Veo a México más sólido que Costa Rica, pero no es imposible ganarle'

Hace 20 años, Hernán Medford hizo historia con la Selección de Costa Rica al propinarle a México su primera derrota como local en una Eliminatoria, sin embargo, en vísperas de un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones, el exgoleador reconoció que hoy los ticos no son favoritos para llevarse los tres puntos.

"No hay odio, pero siempre es emocionante ganarle al favorito. Deportivamente no anda muy bien nuestra selección, pero jugar contra México hace que saques un extra. Este partido es clave, es en casa y es una obligación sacarlo como sea, obviamente será complicado porque México es el favorito, pero no hay nada escrito en el futbol ", señaló Hernán Medford en charla con RÉCORD.

“Veo a México más sólido, pero esos partidos motivan para tratar de ganarle, es difícil pero no imposible. Estamos conscientes que no estamos del todo bien, pero la mentalidad es importante”, añadió.

El cuadro tico ha batallado en el proceso de cara a Qatar 2022, pues hace poco sufrieron un relevo en la dirección técnica, además de que el cambio generacional que esperaban se vio derrumbado en el torneo Preolímpico de Guadalajara.

"Nos ha costado cambiar la generación, había la expectativa con los Sub 23 pero quedaron a deber en el Preolímpico, entonces tenemos esta revancha ahora con nuestra selección mayor para buscar clasificar a esta selección”, manifestó.

