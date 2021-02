América: Santiago Solari, al pendiente de las Fuerzas Básicas desde su llegada

La llegada de Santiago Solari al banquillo del América fue una bomba mediática, pues ha sido lo más cercano a la vieja usanza del club, y aunque se ha cuestionado si la mano del técnico ya es notoria, algo que ha hecho muy bien desde su llegada es involucrarse en todas las categorías, inclusive, RÉCORD pudo saber que lleva una buena sinergia de trabajo con las Fuerzas Básicas que lidera Raúl Herrera.

Actualmente, después de cinco partidos disputados, tiene al equipo en la cima del campeonato junto a Rayados y Toluca, no obstante, el caso del argentino tiene un valor agregado considerando que Solari no solo ha debutado jugadores como el caso de Santiago Naveda, sino que ha llevado a la banca a jugadores de la Sub 17 como Karel Campos, además de darle continuidad a los elementos que ya venían en proceso como Ramón Juárez y Antonio López, quien ha aparecido como titular en los últimos tres encuentros.

Lo más valioso es que los jugadores que ha elegido no son una casualidad, el estratega azulcrema ha elegido con argumentos y después de haberlos visto jugar él mismo, pues desde que llegó al Nido algunos partidos de la Sub 20 han contado con la presencia de Solari.

Solamente cuando juegan de visita, el argentino ha preferido mantenerse en la concentración con el primer equipo, solicitar apoyo de alguno de sus auxiliares y/o esperar el reporte directo del español Herrera, responsable de las Fuerzas Básicas.

Esta práctica no es un caso menor tomando en cuenta que se consultó a varios futbolistas de categorías inferiores, quienes aseguraron a este medio que no recuerdan ni una sola vez al entrenador anterior viendo o analizando uno de sus partidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BENEDETTI, CON POCOS MINUTOS POSIBLES EN AMÉRICA DEBIDO A LAS LESIONES.