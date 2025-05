André Jardine espera a Cruz Azul en Semifinales: “Es un partido con un sabor especial”

André Jardine habló en conferencia de prensa luego de que América logró el boleto a la Semifinal, después de derrotar a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El técnico de las Águilas, comentó que no tiene un rival predilecto para enfrentar en la serie de Semifinales, sin embargo, si es Cruz Azul, tiene un sabor especial. Para el brasileño, La Máquina es un rival diferente, por lo que representa.

“Sea quien sea vamos a estar listos. Cruz Azul es un clásico, es un partido que tiene un sabor especial, sabemos esto y es un gran equipo. Ya ganamos, ya perdimos, sabemos cómo juegan y va a seguir un lindo enfrentamiento. Pero los equipos que piensan en lograr cosas, no eligen a sus rivales, se preparan para quien sea”, comentó el estratega carioca.

De igual forma, Jardine comentó que los cuatro equipos que estén en Semifinales, serán grandes rivales y ninguno es favorito. André recalcó la importancia de ir partido a partido por los grandes duelos que pueden ser.

“Los cuatro que pasen tienen un merecimiento y nivel para llegar a la Final. Imaginaba los Cuartos de Final todos equilibrados como están siendo. Imagino las Semifinales aún más tensas, aún más equilibradas, sea el rival que sea”.

REGRESAN JUGADORES

Por su parte, Jardine también comentó el tema de las lesiones en el equipo. Uno de los jugadores que ya puede regresar con las Águilas, es Jonathan dos Santos.

“Jona ya empezó a entrenar y creo que tiene bastantes chances de estar por lo menos en la banca en la Semifinal. Brian ya está haciendo algunas cosas importantes pero aún no entrenando con pelota. Nunca nos faltará la humildad que desde que estoy tenemos un grupo bastante humilde que quiere ir siempre por más y respeta a todos los rivales”, aseguró.

Del tema de Alejandro Zendejas, mencionó que no hay preocupación y que solo fue el desgaste natural: “Lo de Zendejas no preocupa, simplemente cansado por los esfuerzos. Me quedo con una eliminatoria que sabíamos que sería dura, una vez más consiguiendo ante este rival eliminarlo, esto es importante porque es un rival que siempre complica al América”.

