Bruno Valdez: 'Ojalá pueda ir a Copa América ya con la 14'

Los tiempos se ajustaron para para Bruno Valdez en su recuperación y ahora ya estando de vuelta en las canchas tiene claro su objetivo de poder levantar el título número 14 con las Águilas para incrementar sus posibilidades de poder estar incluido en la lista de su país para afrontar la Copa América en un mes.

“Yo quiero agarra mi mejor nivel primero para poder ayudar al equipo y poder estar a disposición, y jugar todos los partidos que restan del torneo y ojalá que podamos llegar hasta la Final y ganarla. Yo me quiero preparar primero para eso y después viene la Copa América en un mes y sí nos va bien creo que podré tener muchas chances de poder ir porque estar en la Selección es algo que todo jugador quiere”, confirmó el defensor paraguayo.

“Pero tengo claro que tengo que volver a agarrar mi ritmo, mis compañeros me están apoyando bastante, también el Cuerpo Técnico y Médico y por ese lado vamos bastante bien. Ojalá pueda ir a la Copa América ya con la 14”, añadió.

Respecto a la polémica jugada que generó el empate contra Portland en la Concacaf, Valdez reveló que le explicó al silbante la razón por la cual la pelota terminó pegando en su mano.

"No recordaba por qué me caí, pero viendo el video veo que Felipe (Mora) me puso la pierna y fue donde caí y le dije al árbitro que si no metía las manos me iba a caer de cara, que tratara de entender eso, pero él lo decidió así y salimos dolidos de ese partido”, finalizó Bruno Valdez.

