Byron Bonilla, de Real Estelí, 'amenaza' al América: ‘Venimos a ganar’

El Real Estelí viajó al territorio mexicano con un solo objetivo, venir a ganarle al América y seguir haciendo historia para el futbol de Nicaragua y la institución.

Después de haber conseguido un resultado histórico en Nicaragua al vencer por 2-1 a Las Águilas, el 'Tren del Norte' viajó al territorio mexicano con un objetivo claro, volver a repetir esta hazaña, pero ahora en territorio mexicano.

"Nosotros venimos aquí con la mentalidad de ganar, si no creo que no estaríamos acá, si pensamos en perder o empatar fuera lo mejor no venir. Sabemos que hay distancias, pero las hemos acortado y las queremos seguir acortando, queremos hacer un buen partido, al final no sabemos qué va a pasar, al final Dios decide, nosotros tenemos nuestro esfuerzo y que se haga la voluntad de él", comentó el futbolista Byron Bonilla.

El extremo nicaragüense continuó su discurso mencionando que lo que consiguieron en la Ida no es casualidad, es el reflejo del trabajo que han estado haciendo: "El resultado que sacamos en casa es un resultado histórico, lo hemos venido trabajando, no hace poco, yo tengo un año y 5 meses en la institución y no es un proceso que ha sido fácil, no es un proceso de solo decir, vamos a hacer esto y ya, el equipo ha venido con diferentes métodos, creo que hemos mejorado las estructuras, creo que las divisiones menores han trabajado más".

