Cuauhtémoc Blanco: 'No me gusta cómo juega el América, me encantaría que fueran más ofensivos'

El gobernador de Morelos y exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, aprovechó su visita a la residencia del embajador de Qatar en México, Mohamed Al Kuwari, para dar su opinión acerca del Clásico Capitalino de Cuartos de Final entre América y Pumas, y resaltó el peligro que representan los universitarios para su antiguo equipo.

En ese sentido, el ‘Cuau’ incluso señaló que la forma de jugar de las Águilas no es de su agrado, por lo que espera un juego más ofensivo por parte del equipo de Solari.

“A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable. Me encantaría que jugaran más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

A pesar de ello, el Gobernador de Morelos reveló cuáles son sus candidatos al título y como era de esperarse, las águilas están en el primer lugar.

“Yo veo campeón al América, a Monterey, a Tigres y León. Como todos en la Liguilla hay sorpresas. Todos daban favorito a Cruz Azul pero Monterrey tiene un buen equipo y es un candidato a ser campeón”, añadió.

Por último, quien fuera el 10 americanista durante muchos años, expresó su agrado por Sebastián Córdova, a quien considera que se le ha criticado de más y emitió un voto de confianza para el nuevo '10' del nido.

“Que le vaya bien al chavo, que saque la casta. Es buen jugador, que reflexione las cosas que ha hecho bien y que ha hecho mal. Yo creo que se le ha criticado mucho a Córdova pero esperemos más de él. Ojalá que se ponga las pilas en la liguilla y demuestre que es un gran jugador”, concluyó.