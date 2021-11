Henry Martín responde a Lira: 'Cualquiera estaría emocionado por calificar en un Repechaje'

Henry Martín, delantero del América señaló que no le quita el sueño las declaraciones de Erik Lira y varios de sus compañeros, quienes aseguraron le ganarán a los de Coapa, y advirtió que ellos lo van a demostrar dentro de la cancha.

“Nosotros no vamos a responder a eso. Si vi los videos, vi lo que decían y me pareció que era el momento de la euforia y creo que cualquiera estaría emocionado por calificar en un Repechaje. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y vamos a hablar dentro de la cancha”, declaró el yucateco en conferencia de prensa.

Martín también dijo que a las Águilas no les preocupa el buen cierre que tuvo Pumas en la Fase Regular, pues pese a que ellos no tuvieron un grato fin de temporada, si aprendieron de sus errores para no repartirlos en la Liguilla.

“De preocuparse para nada, creo que cualquier equipo en esas instancias el que te llega a tocar va a ser complicado, porque ya es una Liguilla, se ha demostrado en los torneos que no importa como vengas, importa lo que hagas dentro de la cancha y a nosotros nos sirvió haber perdido en algunos momentos para aprender de esos errores y no volver a cometerlos”, finalizó.

“En nuestro caso nos vino bien (el parón) porque recuperamos a varios compañeros que venían de una lesión, en este momento nos vino muy bien el parón para recuperar a todos”, apuntó el dorsal número 21.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: FUNES MORI CONSIDERA QUE SON FAVORITOS ANTE ATLAS