Fidalgo: 'Contra América, todos juegan el partido más importante de la temporada'

El América visita el infierno para alcanzar la gloria. Las Águilas quieren confirmar que son el mejor equipo del torneo actual, aunque para demostrarlo tendrán que derrotar al Toluca en la plaza que más se le complica, el Estadio Nemesio Diez.

Se enfrentan el líder contra el sublíder, la mejor defensiva ante la mejor ofensiva, condimentos que, para Álvaro Fidalgo, mediocampista azulcrema, le dan mayor sazón al encuentro, pues aseguró que ellos quieren conservar el liderato, llegar a 23 puntos y con ello alejarse aún más de los Diablos.

“Bueno la verdad que es cierto que Toluca viene muy bien, está haciendo un gran torneo tiene muy buenos jugadores. Nosotros cada partido lo afrontamos de la misma manera con el objetivo de ganar y bueno hoy es Toluca, es el partido más importante hasta ahora porque es el de mañana por eso es el más importante y seguro que ellos jugando contra América le van a dar al 100 por ciento, se dejarán en la vida.

“Por supuesto que queremos ser líderes, queremos ganar mañana y supone traer 23 puntos dejar al segundo a seis puntos”, declaró en conferencia de prensa.

Pese a reconocer las virtudes de su rival en turno y que el de hoy será un partido atractivo, Fidalgo descartó que los escarlatas sirvan como parámetro, pues señaló que todos los equipos de la Liga MX les juegan a muerte.

“Somos América y todo el mundo sabe que cuando juegan contra el América el partido es el más importante de la temporada, entonces pues no lo sé si es el parámetro o no. Lo que está claro es que no hay más que nosotros, somos América, nosotros jugamos mañana en Toluca con la intención de ganar el partido, de seguir líderes, queremos ganar todos los partidos. Llevo viendo al Toluca a jugar toda la temporada, tiene buenos jugadores. Seguro es un partido bonito de ver y disputado pero lo que te digo es nosotros somos América”, agregó.

