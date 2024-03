¿Rumbo a la MLS? 'Cabecita' Rodríguez no viajó con América a Guadalajara para el duelo contra Atlas

No va a Guadalajara. Jonathan Rodríguez se perderá el partido contra Atlas debido a que está definiendo su situación contractual pues todo indica que está viviendo sus últimos días como americanista.

La MLS ya lo espera y el Cabecita insiste en abandonar el club y aprovechar la oferta que tiene ya que sabe que perdió protagonismo en las Águilas y su actividad fue a menos.

Por ahora la directiva de Coapa ya hizo su parte al tratar de retenerlo, no obstante, el atacante uruguayo no está convencido de seguir en el Nido y por ahora les volvió a decir que no.

Jonathan se quedará en la CDMX y en caso de que no se arregle o cierre su contrato podría viajar la próxima semana a Guadalajara donde estará el equipo para estar disponible en el Clásico Nacional.

