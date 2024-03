Juan Pablo Vigón 'tacha' de "mamón" a Gustavo Matosas: "Hasta con Rafa Márquez era así"

Durante su estancia en Atlas, Juan Pablo Vigón, actual futbolista de Tigres, coincidió con Gustavo Matosas, estratega con el que, de acuerdo con sus palabras, no tuvo una buena relación. Incluso, el exjugador de Pumas señaló que Matosas llegó a tener 'roces' hasta con Rafa Márquez.

En una plática con Miguel Ponce, Vigón señaló que la personalidad de Gustavo Matosas era complicada. Y es que según el mediocampista, el estratega se sentía superior por ser uruguayo.

"Matosas es un wey con mucho orgullo. 'Yo soy Matosas, yo soy guapo', agrandadón. No nos llevamos bien. No había química. Mamón el güey, lo sostengo”, comentó Vigón, a lo que Miguel Ponce replicó que hasta con Rafa Márquez, histórico jugador mexicano, tuvo ciertos 'roces'.

“Sí, me dijeron que hasta con Rafa Márquez era mamón. Que le decía 'no pues el ganó como 12 títulos', 'no profe, eran 14', le decía Rafa", expresó Miguel. Cabe recordar que 'Rafita' y Matosas fueron bicampeones con León en el Apertura 2013 y Clausura 2014.

De igual forma, Juan Pablo reveló que igual en Atlas, Gustavo Matosas y Christián Tabo, actual futbolista de Pumas, estuvieron a punto de llegar a los golpes, pues ambos tienen personlidades 'fuertes' y llegaron a chocar en cierto punto.

"Tabó es alguien de muchos pantalones y le decía: ‘No que esto‘ y Matosas le decía: ‘¡Vámonos al vestidor!‘ ‘Pues vámonos y nos peleamos aquí‘, muy así de...”,

