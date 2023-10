César Huerta tiene malos recuerdos de Chivas: "Mentalmente estaba por los suelos"

La salida de César Huerta de Chivas estuvo rodeada de rumores, pero el propio atacante fue el encargado de dejar en claro que no se encontraba en su mejor versión mentalmente, lo que terminó por mermar su nivel en la cancha, por lo que encontró una nueva oportunidad con Pumas, equipo en el que ahora se ha convertido en referente bajo el mando de Antonio Mohamed.

“No, por ahí se juntaron muchos factores. En lo personal, mentalmente estaba por los suelos, no encontraba mi nivel y por ahí surgió la oportunidad de Pumas y sin pensarlo dije que sí. Siempre he buscado las mejores oportunidades para mi carrera y se presentó esa y supe que tenía que aprovecharla”, dijo en entrevista para TUDN.

Y la favorable actualidad del juego del ‘Chino’ se refleja no sólo a nivel de clubes, sino también a nivel Selección Mexicana, ya que ha sido convocado por Jaime Lozano, resultado de que se combinó su trabajo y la confianza, así lo consideró Huerta.

“Se lo amerito al trabajo. Me he mantenido trabajando y eso es lo que me ha permitido estar en gran nivel y aparte se junta la confianza y creo que cuando se junta oportunidad y trabajo, ahí surge la suerte”, explicó.

En lo que va del Apertura 2023, Huerta lleva 7 goles, lo que le mantiene como el goleador de Pumas en el certamen y además en la cuarta posición de la clasificación de goleo individual, con los mismos tantos que André-Pierre Gignac, y uno menos que Harold Preciado y Carlos González.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HUGO SÁNCHEZ AGRADECE A AFICIÓN DE NECAXA POR GRAN ENTRADA EN EL JUEGO DE LEYENDAS