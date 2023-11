Alan Pulido y su mensaje a Chivas: 'Me encantaría retirarme allá'

Alan Pulido se prepara para disputar las Semifinales de Conferencia de la MLS con el Sporting Kansas City ante el Houston Dynamo; sin embargo, no olvida a Chivas y afirmó que le gustaría retirarse con los colores rojiblancos.

"Me encantaría poderme retirar allá (Chivas). Me encantaría vivir esa segunda etapa de mi carrera con Chivas después de todo lo que gané, el goleo individual, el cariño, el amor que tengo a la gente y a la institución”, expresó en conferencia de prensa.

"Ojalá se pudiera. Sabemos que al final el futbol es de momentos y no depende de uno, sino de muchas cosas y muchos factores, pero obviamente, siempre lo he dicho, que ojalá yo me pudiera retirar en Chivas por el amor y el cariño que le tengo al club, pero ya veremos en un futuro qué pasa”, agregó el delantero, de 32 años de edad.

Como jugador de Chivas, Alan Pulido conquistó tres títulos: Liga, Copa y Liga de Campeones de la Concacaf, además de que en el Apertura 2019 terminó como campeón de goleo con 12 anotaciones, empatado con Mauro Quiroga.

El delantero mexicano, que tiene contrato con Kansas City hasta 2026, fue reconocido hoy con el premio al Regreso del Año, tras superar una lesión en la rodilla que lo dejó fuera todo el 2022.

