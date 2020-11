Alexis Vega sobre 'separados' de Chivas: "Es un golpe fuerte para nosotros"

Alexis Vega lamentó la situación en la que se encuentran involucrados Dieter Villalpando, Alexis Peña, José Juan Vázquez y Eduardo López, pues creyó que todos los jugadores ya habían entendido que debían de seguir el protocolo interno de Chivas.

"Nos tomó de sorpresa. Estábamos haciendo bien las cosas en ese tema. Es un golpe fuerte para nosotros, pero eso se queda fuera cuando entramos a la cancha porque tenemos que representar a la gran institución en la que estamos”, mencionó en Marca Claro.

El delantero rojiblanco reconoció que el equipo se debilitó luego de que la directiva separó a los cuatro jugadores que se fueron de fiesta.

“Nos quitaron jugadores importantes, pero hay quienes los pueden suplir sin problemas. El equipo está unido”, aseveró.

Hace unos meses, la directiva de Chivas castigó económica y deportivamente a Alexis Vega por haber asistido a la fiesta que organizó Uriel Antuna por su cumpleaños número 23.

“Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Yo ya me he visto involucrado en situaciones extracancha, pero de eso se aprende. Sé que cualquier error te puede costar la carrera”, indicó.

Estos dos jugadores fueron separados del primer equipo y recibieron una multa económica, pero tras ser 'perdonados' se convirtieron en piezas fundamentales.

“Estoy en el mejor momento de mi corta carrera, me he acoplado muy bien con mis compañeros, me he sentido muy cómodo, la gente me ha arropado de la mejor manera. Me siento en un gran nivel”, finalizó.

