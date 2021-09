Chivas: Alexis Vega no acelerará su recuperación para jugar el Clásico vs América

El delantero de las Chivas, Alexis Vega, mencionó que aunque le causó baja de la Selección Mexicana para el duelo contra Panamá del Octagonal Final de la Cocacaf, no está preocupado por perderse el duelo ante el América de la Jornada 13 del Apertura 2021 y prefiere no acelerar su recuperación.

Vega sufrió un esguince de tobillo derecho, mismo que tras los exámenes fue confirmado y está a la espera de comenzar su rehabilitación con el Guadalajara y de esta forma reinetgrarse al plantel lo más pronto posible.

“Obviamente me siento bien, pero me tengo que presentar con mi club y a ver qué pasa. Me toca rehabilitarme y seguir adelante, sé que viene un torneo difícil, pero todavía queda mucho camino por recorrer, así que tenemos que echarle todas las ganas.

“Sería una tontería si me pusiera pensar o a precipitar que no llego al clásico a tiempo y la sanación de mi lesión lo sabrá. El torneo pasado jugué infiltrado la Liguilla, ahora es pleno torneo, estaré listo cuando tenga que estar, si son dos o tres o cuatro semanas, voy a tomarlo de la mejor manera y pensar en trabajar y aportar a mi equipo", comentó en su llegada al aeropuerto desde Costa Rica.

Además, Alexis dio algunos detalles acerca de su lesión con la Selección y aunque fue una " sensación horrible adentro del terreno de juego", también mencionó que solamente piensa en recuperarse gracias a la experencia que tiene. "Ahora toca recuperarme, es un esguince, sé cómo recuperarlo y trataré de aprovechar este tiempo para ponerme a tope", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: GUADALAJARA, MOLESTO CON EL TRI TRAS NO DAR SALIDA A ALEXIS VEGA POR LESIÓN